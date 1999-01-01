  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ганжа Дмитрий Федорович
Ганжа Дмитрий Федорович
6.0
0

Ганжа Дмитрий Федорович

Терапевт
Стаж 21 год
Доступен вызов на дом
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ в 1999 г.-лечебное дело.
Курсы повышения квалификации
  • Дальневосточный государственный медицинский университет (общая врачебная практика (семейная медицина)) в 2017г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
Хабаровск, ул. Калинина, 25А
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи