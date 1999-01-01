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Ганжа Дмитрий Федорович
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Ганжа Дмитрий Федорович
Терапевт
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ в 1999 г.-лечебное дело.
Курсы повышения квалификации
Дальневосточный государственный медицинский университет (общая врачебная практика (семейная медицина)) в 2017г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
Хабаровск, ул. Калинина, 25А
0 отзывов
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