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Ганибаев Икрамжон Шакиралиевич
6.0
0
Ганибаев Икрамжон Шакиралиевич
Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Андижанский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1998 г. окончания.
Сертификат Общая врачебная практика №072707000331, до 25 октября 2023 года
Сертификат по Терапии №0727310084259, до 06 сентября 2022 года
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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