  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ганибаев Икрамжон Шакиралиевич
Ганибаев Икрамжон Шакиралиевич
6.0
0

Ганибаев Икрамжон Шакиралиевич

Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Андижанский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1998 г. окончания.
  • Сертификат Общая врачебная практика №072707000331, до 25 октября 2023 года
  • Сертификат по Терапии №0727310084259, до 06 сентября 2022 года
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи