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  3. Гапоненко Дарья Александровна
Гапоненко Дарья Александровна
6.2
2

Гапоненко Дарья Александровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2009 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Ортодонтия", 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Ортодонтия, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Астра-мед
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 52
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
2 отзыва

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