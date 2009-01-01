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Гапоненко Дарья Александровна
6.2
2
Гапоненко Дарья Александровна
Стоматолог-ортодонт
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2009 г. окончания.
ДВГМУ, Ординатура по специальности "Ортодонтия", 2012 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Ортодонтия, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Астра-мед
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 52
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
2 отзыва
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