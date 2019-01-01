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Гареева Ирина Анатольевна
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Гареева Ирина Анатольевна
Педиатр
Стаж 30 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1986 г. окончания.
Интернатура по специальности "Педиатрия", на базе Магаданской детской объединенной инфекционной больницы, 1989 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, "Актуальные вопросы вакцинопрофилактики", 2019 г.
ИПКСЗ, Педиатрия, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём детей
Педиатр
1300 р
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
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