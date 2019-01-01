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  3. Гареева Ирина Анатольевна
Гареева Ирина Анатольевна
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Гареева Ирина Анатольевна

Педиатр
Стаж 30 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1986 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", на базе Магаданской детской объединенной инфекционной больницы, 1989 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Актуальные вопросы вакцинопрофилактики", 2019 г.
  • ИПКСЗ, Педиатрия, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём детей
Педиатр
1300 р
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
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