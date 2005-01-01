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  3. Гаврилина Дина Николаевна
Гаврилина Дина Николаевна
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Гаврилина Дина Николаевна

Психиатр, Психолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Педиатрия", 1989 г. окончания.
  • Удостоверение по клинической электроэнцефалографии в Школе клинической электроэнцефалографии и нейрофизиологии им. Л.А. Новиковой от 06 апреля 2005 г.
  • Обучение на кафедре Детской психиатрии РМАПО г. Москва в 2007 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности “Функциональная диагностика” в 2009 г.
  • Присвоена первая квалификационная категория по специальности “Функциональная диагностика” в 2014 г.
  • Повышение квалификации "Психотерапия", ИПКСЗ, 2012 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
  • Участник Международных конференций “Аутизм. Вызовы и решения”, г. Москва, с 2013 по 2017 гг.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Белая клиника
ул. Советская, 2
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Белая клиника
ул. Тургенева, 49
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
Консультация детей
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Психолог
По запросу
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
Консультация детей
Психиатр
По запросу
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Психиатр
По запросу
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