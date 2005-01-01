Гаврилина Дина Николаевна

Адреса и стоимость приёма
ул. Советская, 2
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
ул. Тургенева, 49
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
Консультация детей
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Психолог
По запросу
ул. Прогрессивная, 6
Консультация детей
Психиатр
По запросу
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Психиатр
По запросу
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