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  3. Гаврилова Людмила Петровна
Гаврилова Людмила Петровна
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Гаврилова Людмила Петровна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный медицинский институт, терапия. Сертификат: 16.10.2013 - до 15.10.2018
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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