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Гемес Эльвира Николаевна
6.0
0
Гемес Эльвира Николаевна
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Сёстры
ул. Ленина, 18
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
0 отзывов
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