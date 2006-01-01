Герасименко Татьяна Алексеевна
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Награждена знаком «Отличник здравоохранения». Автор научных работ по проблемам детской гастроэнтерологии.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём детей
Педиатр
1100 р
Гастроэнтеролог
1100 р
Вторичный приём детей
Педиатр
800 р
Гастроэнтеролог
800 р
Загрузка комментариев...