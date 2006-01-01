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  3. Герасименко Татьяна Алексеевна
Герасименко Татьяна Алексеевна
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Герасименко Татьяна Алексеевна

Гастроэнтеролог, Педиатр, Эндоскопист
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1978 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", 1979 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ - профессиональная переподготовка по программе "Гастроэнтерология", 2006 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Работала врачом – педиатром в г. Чита, в Монгольской народной республике. С 1982 года работает в детской больнице им. Истомина, а с 1992 года заведует гастроэнтерологическим отделением. Награждена знаком «Отличник здравоохранения». Автор научных работ по проблемам детской гастроэнтерологии. В медицинском центре «Прима Медика» работает с 2010 года, ведет амбулаторный прием детей и подростков с заболеваниями желудка, кишечника, в том числе с поражениями кожи, обусловленными патологией желудочно – кишечного тракта.
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
Прима Медика
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём детей
Педиатр
1100 р
Гастроэнтеролог
1100 р
Вторичный приём детей
Педиатр
800 р
Гастроэнтеролог
800 р
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