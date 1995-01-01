Гередюк Ольга Анатольевна
Стаж 24 года
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
700 р
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
700 р
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Консультация взрослых
Невролог (невропатолог)
850 р
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1250 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
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