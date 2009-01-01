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Германовская Лина Михайловна
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Германовская Лина Михайловна

Лаборант
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Медицинская биохимия", 2009 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
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