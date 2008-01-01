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Жарикова Марина Ивановна
6.0
0
Жарикова Марина Ивановна
Травматолог-ортопед
Стаж 45 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1975 г. окончания.
Иркутский ГМУ, Интернатура - Хирургия, 1976 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Травмотология и Ортопедия, 2008 г.
ИПКСЗ, Травмотология и Ортопедия, 2013 г.
ИПКСЗ, Травмотология и Ортопедия, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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