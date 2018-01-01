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Жданова Александра Александровна
6.0
0
Жданова Александра Александровна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2018 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
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