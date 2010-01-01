Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Желдубина Галина Аркадьевна
6.0
0
Желдубина Галина Аркадьевна
Стоматолог-хирург
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1974 г. окончания.
ИПКСЗ, Стоматология, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология Хирургия, 2012 г.
ТГМУ, Трансфузиология, 2016 г.
ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2017 г. окончания.
ИПКСЗ, Стоматология Хирургия, 2017 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Синяков
Владислав Павлович
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
,
Челюстно-лицевой хирург
6.3
2
Записаться
Филоненко
Ольга Вячеславовна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
6.0
0
Записаться
Ребенок
Андрей Николаевич
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...