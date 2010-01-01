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Желдубина Галина Аркадьевна
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Желдубина Галина Аркадьевна

Стоматолог-хирург
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1974 г. окончания.
  • ИПКСЗ, Стоматология, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология Хирургия, 2012 г.
  • ТГМУ, Трансфузиология, 2016 г.
  • ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2017 г. окончания.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
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