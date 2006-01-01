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Жидулина Наталья Олеговна
6.0
0
Жидулина Наталья Олеговна
Эндокринолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
ИПКСЗ, Эндокринология, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
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