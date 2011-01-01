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  3. Жигалкина Дарья Игоревна
Жигалкина Дарья Игоревна
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Жигалкина Дарья Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2011 г. окончания.
  • Интернатура "Стоматология общей практики", 2012 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровская стоматология
Доступна онлайн запись
ул. Вахова А.А, 2
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Профи-Дент
ул. Нагишкина, 2А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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