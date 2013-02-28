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Жилина Валентина Степановна
6.0
0
Жилина Валентина Степановна
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Направление деятельности:
Терапия, гастроэнтерология, углубленные медицинские осмотры.
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
Интернатура " Общая терапия", ХГМИ, 1988 г. окончания.
Сертификат "Терапия", ДВГМУ, действителен с 28.02.2013 г. по 27.02.2018 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ДВГМУ, действителен с 28.02.2013 г. по 27.02.2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
0 отзывов
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