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Жилкин Игорь Павлович
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Жилкин Игорь Павлович
Стоматолог-ортопед
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМУ, стоматологический факультет, 1993 г. окончания.
ДВГМУ Минздрава России, подтвердил сертификат по специальности «Стоматология ортопедическая», 1994 г.
ДВГМУ Минздрава России, подтвердил сертификат по специальности «Стоматология ортопедическая», 1998 г.
ДВГМУ Минздрава России, подтвердил сертификат по специальности «Стоматология ортопедическая», 2003 г.
Восточно-Европейский институт психоанализа, присвоена квалификация психолог-психоаналитик, 2003 г.
ДВГМУ Минздрава России, подтвердил сертификат по специальности «Стоматология ортопедическая», 2008 г.
ДВГМУ Минздрава России, подтвердил сертификат по специальности «Стоматология ортопедическая», 2013 г.
Еще 4
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации «Практика металлокерамического протезирования», 2010 г.
Повышение квалификации «Биометрия эстетики улыбки – наука и искусство сочетания прямых и непрямых реставраций», г. Владивосток, 2012 г.
Повышение квалификации «Цельнокерамические конструкции в практике достижения долгосрочного эстетического результата непрямой реставрации», г.Владивосток, 2013 г .
Повышение квалификации «Установка и протезирование имплантов», г.Владивосток, 2014 г.
Повышение квалификации «Комплексный подход к протезированию на мини-имплантах. Эстетические и функциональные преимущества», г. Хабаровск, 2014 г.
Повышение квалификации «Базовый курс по имплантологии и протезированию», 2014 г.
Подтвердил свою квалификацию по специальности "Стоматология ортопедическая" в 2020 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
Член Российской Стоматологической ассоциации.
Член Российской ассоциации прикладного психоанализа.
Участник краевой научно-практической конференции «Актуальные вопросы стоматологии», 2001 г.
Участвовал в стоматологическом форуме «Амур 2004» с докладом.
Участник Международной конференции, «Психологический аспект общения с пациентами у врача стоматолога», г. Владивосток, 2005 г.
Участник научно-практической конференции «Актуальные вопросы пародонтологии», 2005 г.
Участник Дальневосточного ежегодного стоматологического форума «Практическое внедрение новейших технологий. Традиции и новации» с докладом, 2006 г.
Участник Дальневосточного ежегодного стоматологического форума «Практическое внедрение новейших технологий. Традиции и новации» с докладом, 2009 г.
Участник научно-практической конференции «Гармония в стоматологии, способы достижения, проблемы эстетической стоматологии» с докладом, 2012 г.
Еще 6
Опыт работы
Выполнял обслуживание инвалидов на дому (хирургия, терапия, протезирование), 1993 – 2010 гг.
Врач стоматолог-ортопед, Стоматологическая поликлиника №20, 1994 – 2015 гг.
Врач «Пункта экстренной стоматологической помощи», 1993 – 1996 гг.
Врач стоматолог-ортопед, ИПКСЗ «Стомадент», с 2016 г. по настоящее время.
Врач стоматолог-ортопед, Стоматологическая клиника «ЭСТЕТИК», с 2017 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Эстетик
ул. Тихоокеанская, 204
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
350 р
1 отзыв
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