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Жилкин Игорь Павлович
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Жилкин Игорь Павлович

Стоматолог-ортопед
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМУ, стоматологический факультет, 1993 г. окончания.
  • ДВГМУ Минздрава России, подтвердил сертификат по специальности «Стоматология ортопедическая», 1994 г.
  • ДВГМУ Минздрава России, подтвердил сертификат по специальности «Стоматология ортопедическая», 1998 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Практика металлокерамического протезирования», 2010 г.
  • Повышение квалификации «Биометрия эстетики улыбки – наука и искусство сочетания прямых и непрямых реставраций», г. Владивосток, 2012 г.
  • Повышение квалификации «Цельнокерамические конструкции в практике достижения долгосрочного эстетического результата непрямой реставрации», г.Владивосток, 2013 г .
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Участие в ассоциациях
  • Член Российской Стоматологической ассоциации.
  • Член Российской ассоциации прикладного психоанализа.
  • Участник краевой научно-практической конференции «Актуальные вопросы стоматологии», 2001 г.
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Опыт работы
  • Выполнял обслуживание инвалидов на дому (хирургия, терапия, протезирование), 1993 – 2010 гг.
  • Врач стоматолог-ортопед, Стоматологическая поликлиника №20, 1994 – 2015 гг.
  • Врач «Пункта экстренной стоматологической помощи», 1993 – 1996 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Эстетик
ул. Тихоокеанская, 204
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
350 р
1 отзыв

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