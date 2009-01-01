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Жирко Елена Вячеславовна
5.9
2

Жирко Елена Вячеславовна

Кардиолог, Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1989 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура специализация "Педиатрия", на базе ДКБ №9, 1992 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Детская кардиология, 2009 г.
  • ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2011 г.
  • ИПКСЗ, Кардиология детская, 2014 г.
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
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2 отзыва

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