Жирко Елена Вячеславовна
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Адреса и стоимость приёма
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Кардиолог
1200 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
1100 р
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём детей
Кардиолог
1200 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
1100 р
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём детей
Кардиолог
1400 р
Педиатр
1300 р
Врач функциональной диагностики
По запросу
Вторичный приём детей
Кардиолог
По запросу
Педиатр
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Первичный приём детей
Кардиолог
1400 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
1050 р
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