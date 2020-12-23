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Жирникова Ольга Владимировна
6.0
0
Жирникова Ольга Владимировна
Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Лечебное дело, 1982 г.
0727180479479 по 23.12.2020 г. Терапия
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Краснореченская, 107А
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
0 отзывов
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