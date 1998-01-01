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Жировская Оксана Алексеева
6.3
1
Жировская Оксана Алексеева
Педиатр
Стаж 27 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1991 г. окончания.
Интернатура по специальности "Педиатрия", 1991-1992 г.
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование по программе Педиатрия - 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 гг. на базе ХГМУ и ИКПСЗ,
"Актуальные вопросы вакцинопрофилактики", 2019 г.
Сердечно-легочная реанимация в педиатрии, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
1992-1998 гг. врач-педиатр, Детский сад.
1998-2018 г. участковый педиатр, Хабаровская районная больница.
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Адреса и стоимость приёма
Medical Center
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1000 р
1 отзыв
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