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Животов Сергей Владимирович
6.2
1
Животов Сергей Владимирович
Стоматолог-ортопед
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1986 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
СДВ
ул. Тихоокеанская, 204
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Региостом
ул. Руднева, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв
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