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  3. Животов Сергей Владимирович
Животов Сергей Владимирович
6.2
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Животов Сергей Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1986 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
СДВ
ул. Тихоокеанская, 204
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Региостом
ул. Руднева, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

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