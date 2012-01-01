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Жмурко Максим Александрович

Жмурко Максим Александрович

Рентгенолог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Высшее образование - специалитет, магистратура "Педиатрия" 2019г.
  • ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Ординатура "Рентгенология" 2021г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МиР японской медицины
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Воронежская, 49 кор. 5

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