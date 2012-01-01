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Жмурко Максим Александрович
Жмурко Максим Александрович
Рентгенолог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Высшее образование - специалитет, магистратура "Педиатрия" 2019г.
ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Ординатура "Рентгенология" 2021г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МиР японской медицины
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Воронежская, 49 кор. 5
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