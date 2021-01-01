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  3. Журавлев Андрей Владимирович
Журавлев Андрей Владимирович
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Журавлев Андрей Владимирович

Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат № 0127240940545 по август 2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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