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Журавлева Елена Геннадьевна
6.3
1
Журавлева Елена Геннадьевна
Терапевт
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ специализация "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
ДВГМУ Интернатура по специальности "Терапия", 1993 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Терапия, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
1300 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
1 отзыв
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