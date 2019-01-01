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  3. Журавлева Елена Геннадьевна
Журавлева Елена Геннадьевна
6.3
1

Журавлева Елена Геннадьевна

Терапевт
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ специализация "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
  • ДВГМУ Интернатура по специальности "Терапия", 1993 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Терапия, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
1300 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
1 отзыв

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