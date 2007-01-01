  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Гизатова Евгения Владимировна
Гизатова Евгения Владимировна
6.3
6

Гизатова Евгения Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности “Педиатрия” в 2007 г.
  • Клиническая ординатура по специальности "Неврология" с 2007 по 2009 г.г
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Неврология", Российская академия после дипломного образования, г. Москва.
  • Курс усовершенствования по программе “Основы клинической электроэнцефалографии с элементами видео - ЭЭГ мониторинга: норма, патологии при эпилепсии”, учебный центр “Невромед-Клиника”, г. Москва, 2015 г.
  • Первичная специализация по специальности "Функциональная диагностика" на базе КГБУЗ “ИПКСЗ”, аттестационная работа на тему “Особенности ЭЭГ в детском возрасте” в 2016 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-невролог в КГБУЗ “Перинатальный центр”, 2009-2016 гг.
  • Врач-невролог в Детской городской клинической больнице им. Истомина, 2016-2017 г.г.
  • Врач-невролог в “Белой клинке” с 2013 года.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клевер
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
6 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи