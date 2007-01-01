Гизатова Евгения Владимировна

Клиническая ординатура по специальности "Неврология" с 2007 по 2009 г.г
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по специальности "Неврология", Российская академия после дипломного образования, г. Москва.
Курс усовершенствования по программе “Основы клинической электроэнцефалографии с элементами видео - ЭЭГ мониторинга: норма, патологии при эпилепсии”, учебный центр “Невромед-Клиника”, г. Москва, 2015 г.
Первичная специализация по специальности "Функциональная диагностика" на базе КГБУЗ “ИПКСЗ”, аттестационная работа на тему “Особенности ЭЭГ в детском возрасте” в 2016 г.
Курс усовершенствования по программе “Диагностика нарушений сна у детей.
Клинический опыт проведения полисомнаграфических исследований”, учебный центр “Невромед-Клиника”, г. Москва, 2017 г.
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Участие в ассоциациях
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Опыт работы
Врач-невролог в КГБУЗ “Перинатальный центр”, 2009-2016 гг.
Врач-невролог в Детской городской клинической больнице им. Истомина, 2016-2017 г.г.
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