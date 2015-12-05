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  3. Гладченко Ирина Юрьевна
Гладченко Ирина Юрьевна
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Гладченко Ирина Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1991 г. окончания.
  • Сертификат по специальности «Стоматология терапевтическая», действителен с 05.12.2015 г. – 05.12.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №18
ул. Рокоссовского, 18А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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