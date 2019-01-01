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Глухов Ярослав Николаевич
6.0
0
Глухов Ярослав Николаевич
Стоматолог
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Стоматологический факультет, 2019 г. окончания.
Сертификат по ортодонтии №0127241693183 от 29 июня 2019г
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Гармония
ул. Владивостокская, 22
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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