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Глухов Ярослав Николаевич
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Глухов Ярослав Николаевич

Стоматолог
Стаж 1 год
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Стоматологический факультет, 2019 г. окончания.
  • Сертификат по ортодонтии №0127241693183 от 29 июня 2019г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Гармония
ул. Владивостокская, 22
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

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