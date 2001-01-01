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Годлевский Владимир Константинович
6.0
0
Годлевский Владимир Константинович
Уролог
Стаж 19 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
ДВГМУ, ординатура по специальности "Урология", 2003 г. окончания.
ТГМУ, Урология, 2013 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2009 г.
ИПКСЗ, Урология, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
0 отзывов
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