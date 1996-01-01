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  3. Головачева Эльвира Владимировна
Головачева Эльвира Владимировна
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Головачева Эльвира Владимировна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
  • ДВГМУ, ординатура по специальности "Анестезиология и Реаниматология" 2003 г. окончания.
  • ДВГМУ, интернатура по специальности "Анестезиология и Реаниматология" 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Анестезиолог - Реаниматолог", 2015 г окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
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