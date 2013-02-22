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Головин Александр Леонидович
6.3
1

Головин Александр Леонидович

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, терапия. Сертификат: 22.02.2013 - до 21.02.2018
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
1 отзыв

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