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Головин Валерий Сергеевич
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Головин Валерий Сергеевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Специализация "Стоматология", 1986 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника Доктора Головина
ул. Калинина, 8
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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