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  3. Головко Кирилл Сергеевич
Головко Кирилл Сергеевич
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Головко Кирилл Сергеевич

Патологоанатом
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2014 г. окончания.
  • ДВГМУ, ординатура по специальности "Патологическая анатомия"
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Российское общество онкопатологов
Опыт работы
  • Врач - патологоанатом, НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1, 2017 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
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