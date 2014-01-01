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Головко Кирилл Сергеевич
6.0
0
Головко Кирилл Сергеевич
Патологоанатом
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2014 г. окончания.
ДВГМУ, ординатура по специальности "Патологическая анатомия"
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Российское общество онкопатологов
Опыт работы
Врач - патологоанатом, НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1, 2017 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
0 отзывов
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