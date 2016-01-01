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Гончар Сергей Александрович
6.0
0
Гончар Сергей Александрович
Генетик
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Генетика, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Генетик
2500 р
Вторичный приём взрослых
Генетик
2500 р
0 отзывов
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