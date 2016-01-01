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Гончар Сергей Александрович
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Гончар Сергей Александрович

Генетик
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Генетика, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Генетик
2500 р
Вторичный приём взрослых
Генетик
2500 р
0 отзывов

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