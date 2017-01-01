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  3. Гончаренко Кристина Витальевна
Гончаренко Кристина Витальевна
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Гончаренко Кристина Витальевна

Психолог
Стаж 13 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ТОГУ, специализация "Психология".
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по теме "Оптимизация супружеских отношений", 12 часов, ДВГМУ, 2015 г.
  • Повышение квалификации по теме «Проектирование деятельности педагога-психолога профессиональной образовательной организации в соответствии с профессиональным стандартом», 40 часов, ИПКСЗ, 2017 г.
  • Клиническая психиатрия в психологической практике, 70 часов, Центр семейной психотерапии и консультирования, г. Хабаровск, 2017 г.
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Психолог
По запросу
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Доступна онлайн запись
пр. Трамвайный, 5А
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Психолог
По запросу
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