Гончаренко Кристина Витальевна

Повышение квалификации по теме "Оптимизация супружеских отношений", 12 часов, ДВГМУ, 2015 г.

Повышение квалификации по теме «Проектирование деятельности педагога-психолога профессиональной образовательной организации в соответствии с профессиональным стандартом», 40 часов, ИПКСЗ, 2017 г.

Клиническая психиатрия в психологической практике, 70 часов, Центр семейной психотерапии и консультирования, г. Хабаровск, 2017 г.