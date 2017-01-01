Гончаренко Кристина Витальевна
Стаж 13 лет
Принимает детей
Специализируется на работе с суицидальным поведением, трудными жизненными ситуациями (проблемы межличностных отношений, работа с горем, утратой, расставанием). Работаю с подростками и взрослыми.
В своей работе использую техники арт-терапии, гештальт-подхода, когнитивно-поведенческой терапии, а также метафорические ассоциативные карты и проективные методики
В своей работе использую техники арт-терапии, гештальт-подхода, когнитивно-поведенческой терапии, а также метафорические ассоциативные карты и проективные методики
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Психолог
По запросу
Доступна онлайн запись
пр. Трамвайный, 5А
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Психолог
По запросу
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