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Гончаров Евгений Иванович
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Гончаров Евгений Иванович
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания
Российский университет дружбы народов, г.Москва, Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
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