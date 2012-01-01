  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Гончаров Евгений Иванович
Гончаров Евгений Иванович
6.0
0

Гончаров Евгений Иванович

Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания
  • Российский университет дружбы народов, г.Москва, Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи