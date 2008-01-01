Горбачёв Александр Владимирович
Стаж 7 лет
Принимает детей
1. Международный сертификат ассоциации Бобат терапевтов "IBITA".
2. Проходил обучение в школе рефлекторного массажа Сандакова Д. В.
3. Обучался в Академии Терапевтического Тейпирования Субботина Ф. А.
4. Директор и главный врач Центра Детского Массажа и Реабилитации Беби Хелс.
2. Проходил обучение в школе рефлекторного массажа Сандакова Д. В.
3. Обучался в Академии Терапевтического Тейпирования Субботина Ф. А.
4. Директор и главный врач Центра Детского Массажа и Реабилитации Беби Хелс.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Врач ЛФК
1200 р
Бобат терапевт
1200 р
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Бобат терапевт
По запросу
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