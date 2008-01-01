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  3. Горбачёв Александр Владимирович
Горбачёв Александр Владимирович
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Горбачёв Александр Владимирович

Педиатр, Врач ЛФК, Бобат терапевт
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2008-2014 гг.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", 2016-2017 гг.
  • Ординатура по специальности "Организация здравоохранения", 2014-2016 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Общеоздоровительный и лечебный массаж, Массаж в педиатрии, Современные аспекты реабилитации детей с ДЦП.
  • Дальневосточначная Академия Массажа и СПА, 2016 г.
  • ДВГМУ, ЛФК, 2019 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член общественного совета по охране здоровья при Мэре г.Хабаровска.
Опыт работы
  • Краевая Клиническая Больница №1, отделение гематологии – медбрат, 2010 г.
  • Краевая Клиническая Больница №1, отделение анестезиологии и реанимации – медбрат, 2011 г.
  • Центр китайского массажа - массажист, 2012 г.
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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Врач ЛФК
1200 р
Бобат терапевт
1200 р
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Бобат терапевт
По запросу
2 отзыва

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