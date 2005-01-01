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Горбатенко Константин Александрович
6.6
2
Горбатенко Константин Александрович
Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Специализация "Стоматология", 2005 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2006 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология общей практики, 2015 г.
ДВГМУ, Стоматология ортопедическая, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва
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