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  3. Горбатенко Константин Александрович
Горбатенко Константин Александрович
6.6
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Горбатенко Константин Александрович

Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Специализация "Стоматология", 2005 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология общей практики, 2015 г.
  • ДВГМУ, Стоматология ортопедическая, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва

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