Горбунов Иван Андреевич

ХГМИ, по специальности "Стоматология", 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Семинар по теме: "Актуальные вопросы в ортопедической стоматологии", 2008 г.
"Ортопедический протоколсистемы имплантов "Implantium", 2010 г.
Семинар по теме: "Мини импланты Slim Onebody, Dentium. Актуальность использования. Хирургические и ортопедические концепты выбора системы", 2010 г.
"Протезирование телескопическими протезами", 2011 г.
Семинар по теме: "Работа с артиртикуляторами", 2011 г.
Семинар мастер-класс: "Как избежать возможных ошибок при протезировании на имплантах? Методики и анализ", 2011 г.
Семинар по теме: "Микропротезирование. Изготовление вкладок и виниров из композиционных материалов как метод выбора. Протезирование при полном отсутствии коронки зуба. Обзор современных штифтовых конструкций. Идеальная штифтовкладка", 2011 г.
"Протезирование телескопическими протезами", тренинг- центр "Эхо" Новошахтинск, 2011 г.
Краевая научно-практическая телеконференция "Гармония в стоматологии, способы достижения, проблемы эстетической стоматологии", МЗХК КГОБУ ДПО "ИПКСЗ" ХКОО "Ассоциация стоматологов", 2012 г.
Теоретическое обучение и практическое применение системы имплантов DENTEGRIS (Германия) с получением права на их применение, 2012 г.
Базовый курс по имплантологии и протезирование с практической частью, мастер-классами клинического и лабораторного этапов и демонстрационной операцией, Хабаровский офис "Стома-Денталь", 2013 г.
Семинар "Комплексный подход к протезированию на мини-имплантах", ООО "Стоматологический Мир", 2014 г.
Семинар «Клинические аспекты несъемного протезирования. От планирования до фиксации», ООО «Дентал Плюс»
"Протезирование полными съемными протезами в сложных клинических случаях", ООО "Дентал Плюс", 2016 г.
"Избирательное пришлифовывание и юстирование окклюзии", 2016 г.
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