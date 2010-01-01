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Горбунов Иван Андреевич
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Горбунов Иван Андреевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Стоматология", 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Семинар по теме: "Актуальные вопросы в ортопедической стоматологии", 2008 г.
  • "Ортопедический протоколсистемы имплантов "Implantium", 2010 г.
  • Семинар по теме: "Мини импланты Slim Onebody, Dentium. Актуальность использования. Хирургические и ортопедические концепты выбора системы", 2010 г.
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Консультация взрослых
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Кристалл
ул. Карла Маркса, 158Б
Консультация взрослых
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Первичный приём взрослых
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По запросу
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