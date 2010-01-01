Горбунов Иван Андреевич

Семинар по теме: "Актуальные вопросы в ортопедической стоматологии", 2008 г.

"Ортопедический протоколсистемы имплантов "Implantium", 2010 г.

Семинар по теме: "Мини импланты Slim Onebody, Dentium. Актуальность использования. Хирургические и ортопедические концепты выбора системы", 2010 г.