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Горбунова Анастасия Анатольевна
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Горбунова Анастасия Анатольевна
Стоматолог общей практики
Стаж 6 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специальность "Педиатрия", 2013 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология детская, 2015 г.
ИПКСЗ ОТ 09.02.2019 Стоматология общей практики
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Стоматолог общей практики
650 р
0 отзывов
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