Гордеев Василий Владимирович

Главный внештатный уролог РДМО на ДВЖД. Направление деятельности: диагностика и лечение заболеваний мочевой и мужской половой систем; Дистанционная и контактная литотрипсия; Эндовидеоурология; Реконструктивно-пластическая хирургия гидронефроза и мочеиспускательного канала; Андрология и генитальная хирургия; Онкоурология; Урогинекология; Лапароскопическая хирургия в урологии.

Владеет всем спектром хирургических операций в урологии.

Внедрил большое количество современных,

малотравматичных, эндоурологических и лапароскопических

технологий в урологии.

Выполняет более 400 оперативных вмешательств в год.

Автор более 30 научных публикаций.

В 2014 году награжден Почётной грамотой Президента ОАО

“РЖД”