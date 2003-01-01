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  3. Гордеев Василий Владимирович
Гордеев Василий Владимирович
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Гордеев Василий Владимирович

Уролог, Зав. отделением
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • 2003г. - ДВГМУ по специальности "Лечебное дело"
  • 2004г. - интернатура по специальности "Хирургия", ДВГМУ
  • 2006г. - клиническая ординатура по специальности "Урология", ДВГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Российского общества урологов.
Опыт работы
  • Врач - уролог, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск - 1 ОАО "РЖД", 2003 г. - 2010 г.
  • Заведующий урологическим отделением, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск - 1 ОАО "РЖД", 2010 г. - н.в.
  • Доцент кафедры урологии, Дальневосточный государственный медицинский университет, 2010 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Уролог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
1200 р
1 отзыв

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