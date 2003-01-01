Гордеев Василий Владимирович
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Главный внештатный уролог РДМО на ДВЖД. Направление деятельности: диагностика и лечение заболеваний мочевой и мужской половой систем; Дистанционная и контактная литотрипсия; Эндовидеоурология; Реконструктивно-пластическая хирургия гидронефроза и мочеиспускательного канала; Андрология и генитальная хирургия; Онкоурология; Урогинекология; Лапароскопическая хирургия в урологии.
Владеет всем спектром хирургических операций в урологии.
Внедрил большое количество современных,
малотравматичных, эндоурологических и лапароскопических
технологий в урологии.
Выполняет более 400 оперативных вмешательств в год.
Автор более 30 научных публикаций.
В 2014 году награжден Почётной грамотой Президента ОАО
“РЖД”
Владеет всем спектром хирургических операций в урологии.
Внедрил большое количество современных,
малотравматичных, эндоурологических и лапароскопических
технологий в урологии.
Выполняет более 400 оперативных вмешательств в год.
Автор более 30 научных публикаций.
В 2014 году награжден Почётной грамотой Президента ОАО
“РЖД”
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Уролог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
1200 р
Загрузка комментариев...