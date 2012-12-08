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Горгун Наталья Ивановна
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Горгун Наталья Ивановна

Зав. лабораторией, Бактериолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт, "Санитарно - гигеническое дело", 1973 г. окончания.
  • Сертификат "Бактериология", с 08.12.2012 г. по 08.12.2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Консультация взрослых
Бактериолог
По запросу
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