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Горгун Наталья Ивановна
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Горгун Наталья Ивановна
Зав. лабораторией
,
Бактериолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт, "Санитарно - гигеническое дело", 1973 г. окончания.
Сертификат "Бактериология", с 08.12.2012 г. по 08.12.2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Консультация взрослых
Бактериолог
По запросу
0 отзывов
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