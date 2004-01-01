Горлушкин Виктор Александрович
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Дерматологический прием:
Заболевания кожи;
Инфекции передающиеся половым путем;
Заболевания волос;
Патологии ногтей;
Удаление новообразований кожи на аппарате «Сургидрон»
Косметологический прием:
Контурная пластика
Ботулинотерапия
Лазерная эпиляция
Мезотерапия
Биоревитализация
Плазмолифтинг
Заболевания кожи;
Инфекции передающиеся половым путем;
Заболевания волос;
Патологии ногтей;
Удаление новообразований кожи на аппарате «Сургидрон»
Косметологический прием:
Контурная пластика
Ботулинотерапия
Лазерная эпиляция
Мезотерапия
Биоревитализация
Плазмолифтинг
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1250 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1000 р
Консультация взрослых
Дерматовенеролог
850 р
Консультация детей
Дерматолог
850 р
Первичный приём детей
Дерматолог
1250 р
Вторичный приём детей
Дерматолог
1000 р
ул. Запарина, 83
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Консультация детей
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
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