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Горлушкин Виктор Александрович
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Горлушкин Виктор Александрович

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Педиатрия", 2006 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Косметология", 2018 г. (каждые 5 лет)
  • Сертификат специалиста "Дерматовенерология", 2018 г. (каждые 5 лет)
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат о владении техникой введения препарата Белотеро в области эстетической дерматологии, Академия Эстетики Мери.
  • Сертификат о владении техникой введения препарата Radiesse в области эстетической дерматологии, Академия Эстетики Мери.
  • Курсы повышения по программе "Массаж", КЦДО "Знание ДВ", 2004 г.
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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1250 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1000 р
Консультация взрослых
Дерматовенеролог
850 р
Консультация детей
Дерматолог
850 р
Первичный приём детей
Дерматолог
1250 р
Вторичный приём детей
Дерматолог
1000 р
Вивея
ул. Запарина, 83
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Консультация детей
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
7 отзывов

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