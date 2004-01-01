Горлушкин Виктор Александрович

Сертификат о владении техникой введения препарата Белотеро в области эстетической дерматологии, Академия Эстетики Мери.

Сертификат о владении техникой введения препарата Radiesse в области эстетической дерматологии, Академия Эстетики Мери.

Курсы повышения по программе "Массаж", КЦДО "Знание ДВ", 2004 г.