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Горячкина Татьяна Георгиевна
6.3
1
Горячкина Татьяна Георгиевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Массажист
Стаж 19 лет
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Массажист
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1 отзыв
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