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  3. Горячкина Татьяна Георгиевна
Горячкина Татьяна Георгиевна
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Горячкина Татьяна Георгиевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Массажист
Стаж 19 лет
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Массажист
По запросу
1 отзыв

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