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Говзман Влада Вадимовна
6.0
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Говзман Влада Вадимовна

Невролог (невропатолог), Сомнолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2000 г. окончания.
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Неврология", 2002 г. окончания.
  • Тематическое усовершенствование "Клиническая сомнология", Московская медицинская академия им. Сеченова, 2007г. окончания.
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Российского общества сомнологов.
Опыт работы
  • Врач – невролог неврологического отделения НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск -1" ОАО "РЖД" с 2001 по настоящее время
  • Врач – сомнолог неврологического отделения НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск -1" ОАО "РЖД" с 2001 по настоящее время с 2007 г по настоящее время
  • Врач функциональной диагностики кабинета ЭЭГ- видеомониторинга и полисомнографии с 2006 г по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Сомнолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
900 р
Сомнолог
950 р
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