Говзман Влада Вадимовна
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Направление деятельности: сомнология.
20 научных публикаций.
Сертификат эксперта по сомнологии Европейского общества
исследователей сна.
20 научных публикаций.
Сертификат эксперта по сомнологии Европейского общества
исследователей сна.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Сомнолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
900 р
Сомнолог
950 р
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