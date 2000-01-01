Гребеняк Ольга Алексеевна
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Направление – УЗД в акушерстве и гинекологии.
Кандидат Медицинских Наук с 2009 г.
Врач высшей квалификационной категории с 2015 г.
Кандидат Медицинских Наук с 2009 г.
Врач высшей квалификационной категории с 2015 г.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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