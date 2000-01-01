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  3. Гребеняк Ольга Алексеевна
Гребеняк Ольга Алексеевна
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Гребеняк Ольга Алексеевна

Директор клиники, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
  • ДВГМУ, специальность "Ультразвуковая диагностика", 2000 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сведения из сертификата специалиста– 2025 г. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края, «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • с 2000 г. врач УЗД
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Адреса и стоимость приёма
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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