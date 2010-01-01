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Гребенюк Любовь Алексеевна
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Гребенюк Любовь Алексеевна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Благовещенский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1971 г. окончания.
ХГМИ, Анестезиология и реаниматология, 1977 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Анестезиология и Реаниматология, 2010 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
0 отзывов
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