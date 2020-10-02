  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Гречанин Сергей Дмитриевич
Гречанин Сергей Дмитриевич
6.0
0

Гречанин Сергей Дмитриевич

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • КГМИ, стоматология, 1980 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", действителен по 02.10.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи