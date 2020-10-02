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Гречанин Сергей Дмитриевич
6.0
0
Гречанин Сергей Дмитриевич
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
КГМИ, стоматология, 1980 г. окончания.
Сертификат "Стоматология терапевтическая", действителен по 02.10.2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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