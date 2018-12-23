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Григорьева Анна Федоровна
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Григорьева Анна Федоровна
Кардиолог
Стаж 10 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2012 г. окончания.
ИПКСЗ, Интернатура по специальности "Детская кардиология", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Детская кардиология", действителен по 23.12.2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
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0 отзывов
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