Григорьева Вера Владиславовна
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Владеет всеми необходимыми методами диагностики и лечения у взрослых и детей с острой и хронической патологией органов зрения; аномалиями оптической системы глаз; оказывает помощь при паразитарных заболеваниях (клещ и т.п.); Осуществляет компьютерную диагностику, подбор очков, линз. Выполняет офтальмологические манипуляции (промывание слезных путей, взятие мазков с конъюктивы и т.д.).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1800 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
ул. Тургенева, 36
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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