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Григорьева Вера Владиславовна
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Григорьева Вера Владиславовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1993 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Педиатриия", 1994 г. окончания.
  • Первичная специализация по офтальмологии на базе ИПКСЗ, 1998 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл в ИПКСЗ, 2003 г.
  • Курс повышения квалификации «Контактная коррекция» на базе Медицинского института №1, г. Москва, 2005 г.
  • Сертификационный цикл в ИПКСЗ, 2009 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр, «Городская детская больница №2»,1993-1995 гг.
  • Врач общей практики, «Военно-морской госпиталь», 1995-1997 гг.
  • Врач-офтальмолог, «Городская детская больница №2», 1997-2009 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1800 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Доктор Лукас
ул. Тургенева, 36
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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