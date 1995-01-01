Григорьева Вера Владиславовна

Владеет всеми необходимыми методами диагностики и лечения у взрослых и детей с острой и хронической патологией органов зрения; аномалиями оптической системы глаз; оказывает помощь при паразитарных заболеваниях (клещ и т.п.); Осуществляет компьютерную диагностику, подбор очков, линз. Выполняет офтальмологические манипуляции (промывание слезных путей, взятие мазков с конъюктивы и т.д.).