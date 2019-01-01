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  3. Гринчук Екатерина Васильевна
Гринчук Екатерина Васильевна
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Гринчук Екатерина Васильевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" №0727070001732, 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Станция переливания крови
ул. Волочаевская, 46
Консультация взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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